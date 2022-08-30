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لبنان

أحرق منزل طليقته في طرابلس.. وهكذا ردّ شقيقها!

Lebanon 24
30-08-2022 | 02:44
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اقدم المدعو "خ.ي." على احراق منزل طليقته، مساء امس، في محلة سوق السمك في طرابلس، نتيجة خلافات عائلية، وفق مندوب "لبنان 24".

‎وعمل فوج اطفاء طرابلس على اخماد الحريق الذي اقتصر على الماديات.
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وعلى اثرها، اقدم شقيق السيدة على اطلاق الرصاص في الهواء مقابل منزل طليق شقيقته غضباً، من دون وقوع اصابات.
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