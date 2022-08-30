ربطات خبز "معفن" عند شاطئ العبدة.. إليكم التفاصيل

عثر عدد من المواطنين صباح اليوم على كمية من ربطات الخبز المعفن، داخل اكياس سوداء اللون، ومرمية عند شاطئ العبدة، وفق مندوبة "لبنان 24".

وطالب الاهالي بالتحرك فورا في وقت يعاني معظم اللبنانيين من ازمة انقطاع الخبز.