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لبنان

هذا ما قاله نصار عن القطاع السياحي!

Lebanon 24
30-08-2022 | 03:24
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أقام "المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية - سفينة المحبة والسلام" برئاسة السيدة آسيا قاسم احتفاله الدوري بعنوان "لبنان جميل عودوا اليه"، دعما للسياحة في لبنان، في فندق "ريجينسي بالاس أوتيل"، برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ممثلا بوزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار.
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حضر الاحتفال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، النواب: فيصل كرامة وأسامة سعد وملحم خلف، نقيب الأطباء الدكتور يوسف بخاش، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، وفاعليات سياسية وقضائية ودبلوماسية واعلامية وفنية ووفود من دول عربية واجتماعية ونقابية.
 
استهل الاحتفال بسلسلة تكريمات لنصار وكرامة وخلف والوفود المشاركة من مصر: الممثلة القديرة صفية العمري والاعلامية بوسي شلبي، من سوريا: الممثل النجم عباس النوري، من العراق: السفير حيدر البراك، من عمان: السفير عبدالله الحوسني، من موريتانيا: السيد محمد ولد عالم، من قطر: النائب عبدالله المانع، من البحرين: السيد نبيل أجور، من الكويت: مصممة الأزياء الدكتورة غدير الصالح، ومن لبنان: السفيرة جورجينا ملاط، الاعلامي كريستيان اوسي والاعلامية نعمت عازوري، الممثل جورج حران، الممثل حسين فنيش، رجل الأعمال ايلي مخول، رئيس بلدية طبرجا - كفرياسين المهندس نبيل خيرالله ناكوزي، رئيس بلدية بلاط - مستيتا- قرطبون الأستاذ عبدو بطرس العتيق، الفنان نادر خوري، الفنان وائل صعب.
 

وتحدث الوزير نصار عن حملة "أهلا بهالطلة الداعمة للسياحة في لبنان وكيف بدأها"، كما "عرض بالأرقام عدد السياح الذين قدموا الى لبنان وحال السياحة هذه السنة"، كما أكد "المضي بالعمل على تحسين هذا القطاع".
 
وكانت كلمات للمكرمين، شكروا فيها قاسم والمنتدى على العمل المستمر في توحيد العرب والمبادرة في دعم السياحة في لبنان.
 
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