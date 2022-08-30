29
o
بيروت
36
o
طرابلس
17
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
17
o
بشري
31
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المرتضى: كلنا للجنوب!
Lebanon 24
30-08-2022
|
03:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
يزور عدد من الوزراء الجنوب اليوم، بدعوة من وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، "بهدف تسليط الضوء على روعة وغنى هذا الجزء الغالي من وطننا العزيز لبنان، وإشعار اهله، لا سيما القاطنين فيه، بأنهم في صلب اهتمامات الحكومة اللبنانية على أن تشمل الجولة بلدات: الناقورة، رميش، العديسة، وادي الحجير، موقع مليتا وجبل صافي".
Advertisement
وعن هذه الفعالية، قال الوزير المرتضى: "نريد ببساطة ان نعلن اننا معا للجنوب والوزراء في هذه الحكومة وخلفهم رئيس الحكومة على قلب واحد في العمل سويا لحفظ الجنوب واهله وكرامته وثرواته".
أضاف: "سوف أستعيد عبارات ذكرتها قبل يومين في شارون - قضاء عاليه، لأن منطقنا هو واحد اينما حللنا: إن الأزمات التي نعبرها لا خلاصَ لنا منها إلا بالاتكال على وحدتنا الوطنية وقوانا الذاتية، وعلى إراداتنا الحرة التي لا تخضع لإملاءات وإيحاءات وعلى عزيمتنا المنعقدة على عدم السماح لأحد في هذا الكون بأن يمس بكرامتنا أو بأمننا أو بأرضنا أو بثرواتنا. إن وسائل صنع الغد شتى عدة، لكن علينا أن نتبين مصالحنا أين هي، وحقوقنا أين صارت، وكرامتنا الوطنية كيف نحافظ عليها، واتحادنا كيف نصونه، وثرواتنا كيف نزود عنها، فبهذا يكون لنا الغد ويكون أفضل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
راشيل وساندرين الراسي في وداع شقيقهما جورج.. لحظات مؤثرة وحالة اغماء (فيديو)
Lebanon 24
راشيل وساندرين الراسي في وداع شقيقهما جورج.. لحظات مؤثرة وحالة اغماء (فيديو)
08:13 | 2022-08-29
29/08/2022 08:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة اشتراك الـ"10 أمبير" ستُفاجئكم.. هكذا أصبحت بالدولار
Lebanon 24
تسعيرة اشتراك الـ"10 أمبير" ستُفاجئكم.. هكذا أصبحت بالدولار
15:23 | 2022-08-29
29/08/2022 03:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر جداً لنادين الرّاسي ونجوى كرم.. المشهدُ يُبكي الحجر!
Lebanon 24
فيديو مؤثر جداً لنادين الرّاسي ونجوى كرم.. المشهدُ يُبكي الحجر!
13:41 | 2022-08-29
29/08/2022 01:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبٌ يفجر مفاجأة عن العام الدراسي.. ما قاله غير عادي!
Lebanon 24
نائبٌ يفجر مفاجأة عن العام الدراسي.. ما قاله غير عادي!
13:02 | 2022-08-29
29/08/2022 01:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج الراسي في رحلته الاخيرة الى منزله... هكذا استقبلته امه وشقيقته برفقة اهالي المنطقة ( صور وفيديو)
Lebanon 24
جورج الراسي في رحلته الاخيرة الى منزله... هكذا استقبلته امه وشقيقته برفقة اهالي المنطقة ( صور وفيديو)
07:00 | 2022-08-29
29/08/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:42 | 2022-08-30
اجتماع في السراي الحكومي للبحث في أوضاع الكهرباء
04:00 | 2022-08-30
لا سلبية ولا ايجابية.. هل يأتي هوكشتاين الى بيروت؟
03:53 | 2022-08-30
بيان من اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة يتعلق بـ"اوجيرو"..ماذا فيه؟
03:45 | 2022-08-30
ساعات تقنين إضافيّة في هذه المناطق!
03:30 | 2022-08-30
"تجارة الغالونات" رجعت
03:24 | 2022-08-30
هذا ما قاله نصار عن القطاع السياحي!
فيديو
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
11:00 | 2022-08-28
30/08/2022 11:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
06:20 | 2022-08-28
30/08/2022 11:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
00:24 | 2022-08-27
30/08/2022 11:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact