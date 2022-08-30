المرتضى: كلنا للجنوب!

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يزور عدد من الوزراء الجنوب اليوم، بدعوة من وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، "بهدف تسليط الضوء على روعة وغنى هذا الجزء الغالي من وطننا العزيز لبنان، وإشعار اهله، لا سيما القاطنين فيه، بأنهم في صلب اهتمامات الحكومة اللبنانية على أن تشمل الجولة بلدات: الناقورة، رميش، العديسة، وادي الحجير، موقع مليتا وجبل صافي".وعن هذه الفعالية، قال الوزير المرتضى: "نريد ببساطة ان نعلن اننا معا للجنوب والوزراء في هذه الحكومة وخلفهم رئيس الحكومة على قلب واحد في العمل سويا لحفظ الجنوب واهله وكرامته وثرواته".أضاف: "سوف أستعيد عبارات ذكرتها قبل يومين في شارون - قضاء عاليه، لأن منطقنا هو واحد اينما حللنا: إن الأزمات التي نعبرها لا خلاصَ لنا منها إلا بالاتكال على وحدتنا الوطنية وقوانا الذاتية، وعلى إراداتنا الحرة التي لا تخضع لإملاءات وإيحاءات وعلى عزيمتنا المنعقدة على عدم السماح لأحد في هذا الكون بأن يمس بكرامتنا أو بأمننا أو بأرضنا أو بثرواتنا. إن وسائل صنع الغد شتى عدة، لكن علينا أن نتبين مصالحنا أين هي، وحقوقنا أين صارت، وكرامتنا الوطنية كيف نحافظ عليها، واتحادنا كيف نصونه، وثرواتنا كيف نزود عنها، فبهذا يكون لنا الغد ويكون أفضل".