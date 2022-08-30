اجتماعٌ لميقاتي بشأن الكهرباء.. وهذا ما كشفه عن العلاقة مع عون وتشكيل الحكومة

أكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في حديثٍ له عبر موقع "الإنتشار"، اليوم الثلاثاء، إن "العلاقة جيدة مع رئيس الجمهورية ميشال عون"، مشدداً على إصراره لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقتٍ ممكن.

وأشار ميقاتي إلى أنه في زحمة الانتخابات النيابية في شهر أيار الماضي، ولدى سؤال الرئيس عون له عن الحكومة المقبلة، سارع إلى الاجابة بصراحة قائلاً إنه لا يتوقع أن تكون هناك حكومة بعد الانتخابات لأنه ما من أحد سيرضى بتشكيل واحدة "على ذوقك" لإكمال مسيرة العهد.

وفي حديثه، لفت ميقاتي إلى أنه "تغاضى عن تسريب التشكيلة الحكومية التي قدمها لعون في القصر الجمهوري قبل فترة"، موضحاً أنه "تغاضى أيضاً عن عدم ردّ دوائر القصر بعد ذلك على طلب موعد للقاء عون"، وأردف: "بعد ذلك، توجهت إلى القصر الجمهوري واجتمعت مع الرئيس عون الذي فاتحني بطلب توسع الحكومة إلى 30 وزيراً عبر إضافة وزراء دولة".

وتابع ميقاتي: "الأمر هذا لم أتحمّس له من منطلق أنه سيفتح مشكلة جديدة في مسألة التسمية والاختيار نحن بغنى عنها. لذلك، عاد البحث إلى إجراء تعديل في إسمين ضمن الحكومة الحالية".

وأوضح ميقاتي أنه "لم يمانع مبادرة الرئيس عون لتسمية الوزيرين البديلين باعتبارهما من حصته"، لافتاً إلى أنه "بحاجة للحصول على دعم نواب عكار السنّة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لتنال الحكومة الثقة المطلوبة".

وفيما يبدي الرئيس ميقاتي تفاؤلا في تشكيل الحكومة واستعدادا لبلوغ هذا الهدف، يشدد على أن الأهم هو انتخاب رئيس للجمهورية.

وعن البيان الذي صدر عن المجلس الإسلامي الشرعي الاعلى، كشف الرئيس ميقاتي انه "اطلع عليه بعد صدوره وثمن مضمونه"، وقال: "إنّ سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عمل على أن يكون هادئاً وموضوعياً، فيما كانت أصوات عدد كبير من الأعضاء توده حاداً ومباشراً في الرد على رئاسة الجمهورية".

وعن الفيول الإيراني المقدم كهبة للبنان، قال الرئيس ميقاتي أنه "مُرحَّبٌ به"، مشيراً إلى أن "هناك لجنة فنية تدرس مواصفاته"، وقال: "في حال كان مُطابقاً فسنقبل الهبة".

وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، قال ميقاتي إنه سيحصل، معتبراً أن "موضوع الأخذ والرد طبيعي في مثل هذه الحالات".

Advertisement ولم يُعلّق الرئيس ميقاتي على ما قاله باسيل في حديث صحفي، اليوم، مُكتفيا بالقول: "أولويتنا العمل على انقاذ البلد وتشكيل الحكومة، اما الجدال والسجال فله هواته وليقولوا ما يشاؤون فالحقائق واضحة والدستور واضح".

نشاط السراي الحكومي

إلى ذلك، رأس رئيس ميقاتي اجتماعاً في السراي الحكومي للبحث في أوضاع الكهرباء شارك فيه النواب السادة: وائل ابو فاعور، شربل مارون، غسان سكاف، ياسين ياسين رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ، ورئيس مجلس الادارة والمدير العام لمصلحة مياه نهر الليطاني سامي علوية.

النائب ياسين

اثر الاجتماع اعلن النائب ياسين: دعانا دولة الرئيس ميقاتي كنواب لمنطقة البقاع الغربي وراشيا الى اجتماع شارك فيه مدير عام شركة كهرباء لبنان كمال حايك ومدير عام مصلحة الليطاني سامي علوية.

وكان قد تداعى نواب البقاع الغربي قبل حوالى أقل من شهر الى اجتماع لبحث المشكلة المتفاقمة للكهرباء في البقاع الغربي وراشيا، واتفقنا على أضافة تغذية محطة جب جنين لغاية 8 ميغاوات لتغذية خمسة مخارج من جب جنين، ولكننا لم نصل الى نتيجة. ثم اجتمعنا اليوم مع دولة الرئيس واتفقنا مع كل الافرقاء على البدء بتغذية منطقة البقاع الغربي، كما وافق الدكتور حايك على تغذية مكب النفايات الواقع بين جب جنين، كامد اللوز والسلطان يعقوب وغزة بالكهرباء من خط عيتنيت من أجل تشغيل الفلاتر لازالة الروائح المنبعثة منه.

وردا على سؤال قال: "تزود قرى البقاع الغربي حاليا بساعة كهرباء، ولدى محطة جب جنين 9 مخارج وبالتالي يمكن من خلال ما اتفقنا عليه الحصول من 3 ال 5 ساعات اضافية في اليوم.

النائب سكاف

وأعلن سكاف ان الإجتماع كان بحضور نواب البقاع الغربي وراشيا وتم الإتفاق على تغذية منطقة البقاع الغربي وراشيا بالكهرباء من 3 الى 5 ساعات في اليوم.