بدءاً من الناقورة.. جولة لعددٍ من الوزراء في الجنوب

بدأ عددٌ من الوزراء، اليوم الثلاثاء، جولة في الجنوب، وذلك بهدف تسليط الضوء على هذه المنطقة الأساسية في لبنان، والتأكيد على أنها في صلب اهتمامات الحكومة.

Advertisement



وشارك في الجولة التي جاءت تحت عنوان "كلنا للجنوب" الوزراء: وليد نصار (وزير السياحة)، أمين سلام (وزير الاقتصاد)، هيكتور حجار (وزير الشؤون الاجتماعية)، جوني القرم (وزير الاتصالات)، مصطفى بيرم (وزير العمل)، ناصر ياسين (وزير البيئة)، وليد فياض (وزير الطاقة)، جورج كلاس (وزير الشباب والرياضة)، جورج بوشكيان (وزير الصناعة)، محمد وسام المرتضى (وزير الثقافة).

واستهلت الجولة بزيارة إلى منطقة الناقوة، حيث جرى لقاء مع فعاليات البلدة، على أن تستكمل نحو مناطق أخرى مثل رميش والعديسة وجبل صافي.







