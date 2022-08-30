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لبنان

بدء التجمع للاعتصام أمام مكتب الأونروا في بيروت.. ما السبب؟

Lebanon 24
30-08-2022 | 04:35
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بدأ التجمع للاعتصام أمام مكتب الأونروا الرئيسي في بيروت، بدعوة من الحراك الفلسطيني الموحَّد في لبنان، لمطالبة الوكالة الوقوف عند مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفق مندوبة "لبنان 24".
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