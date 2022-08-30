بدء التجمع للاعتصام أمام مكتب الأونروا في بيروت.. ما السبب؟

بدأ التجمع للاعتصام أمام مكتب الأونروا الرئيسي في بيروت، بدعوة من الحراك الفلسطيني الموحَّد في لبنان، لمطالبة الوكالة الوقوف عند مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفق مندوبة "لبنان 24".

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