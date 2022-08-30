31
o
بيروت
41
o
طرابلس
20
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
37
o
النبطية
39
o
زحلة
38
o
بعلبك
20
o
بشري
33
o
بيت الدين
39
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بدء التجمع للاعتصام أمام مكتب الأونروا في بيروت.. ما السبب؟
Lebanon 24
30-08-2022
|
04:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ التجمع للاعتصام أمام مكتب الأونروا الرئيسي في بيروت، بدعوة من الحراك الفلسطيني الموحَّد في لبنان، لمطالبة الوكالة الوقوف عند مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفق مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير السعودي وليد البخاري: وزارة الداخلية في لبنان تبذل جهوداً انعكست بشكل إيجابي على آلية التعاون بين بيروت والرياض وتحديداً على الصعيد الأمني
Lebanon 24
السفير السعودي وليد البخاري: وزارة الداخلية في لبنان تبذل جهوداً انعكست بشكل إيجابي على آلية التعاون بين بيروت والرياض وتحديداً على الصعيد الأمني
30/08/2022 14:29:42
30/08/2022 14:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لا سلبية ولا ايجابية.. هل يأتي هوكشتاين الى بيروت؟
Lebanon 24
لا سلبية ولا ايجابية.. هل يأتي هوكشتاين الى بيروت؟
30/08/2022 14:29:42
30/08/2022 14:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد وضع الإهراءات في مرفأ بيروت؟
Lebanon 24
ما جديد وضع الإهراءات في مرفأ بيروت؟
30/08/2022 14:29:42
30/08/2022 14:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث صدم في محلة نفق السفارة الكويتية باتجاه بيروت نتج عنه قتيل (التحكم المروري)
Lebanon 24
حادث صدم في محلة نفق السفارة الكويتية باتجاه بيروت نتج عنه قتيل (التحكم المروري)
30/08/2022 14:29:42
30/08/2022 14:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا
بيروت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
راشيل وساندرين الراسي في وداع شقيقهما جورج.. لحظات مؤثرة وحالة اغماء (فيديو)
Lebanon 24
راشيل وساندرين الراسي في وداع شقيقهما جورج.. لحظات مؤثرة وحالة اغماء (فيديو)
08:13 | 2022-08-29
29/08/2022 08:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة اشتراك الـ"10 أمبير" ستُفاجئكم.. هكذا أصبحت بالدولار
Lebanon 24
تسعيرة اشتراك الـ"10 أمبير" ستُفاجئكم.. هكذا أصبحت بالدولار
15:23 | 2022-08-29
29/08/2022 03:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر جداً لنادين الرّاسي ونجوى كرم.. المشهدُ يُبكي الحجر!
Lebanon 24
فيديو مؤثر جداً لنادين الرّاسي ونجوى كرم.. المشهدُ يُبكي الحجر!
13:41 | 2022-08-29
29/08/2022 01:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبٌ يفجر مفاجأة عن العام الدراسي.. ما قاله غير عادي!
Lebanon 24
نائبٌ يفجر مفاجأة عن العام الدراسي.. ما قاله غير عادي!
13:02 | 2022-08-29
29/08/2022 01:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ مقلق للغاية يُكشف عن لبنان.. ما قيل "غير مُطمئن"!
Lebanon 24
أمرٌ مقلق للغاية يُكشف عن لبنان.. ما قيل "غير مُطمئن"!
12:47 | 2022-08-29
29/08/2022 12:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:42 | 2022-08-30
اجتماعٌ لميقاتي بشأن الكهرباء.. وهذا ما كشفه عن العلاقة مع عون وتشكيل الحكومة
05:00 | 2022-08-30
حقائق تفضحُ ما تفعله تل أبيب بشأن لبنان.. هل اقتربت "المعركة" حقاً؟
04:00 | 2022-08-30
لا سلبية ولا ايجابية.. هل يأتي هوكشتاين الى بيروت؟
07:14 | 2022-08-30
السفير العراقي يلتقي ابراهيم... والسبب؟
07:11 | 2022-08-30
ماذا قال ضاهر عن الاتفاق مع صندوق النقد؟
07:00 | 2022-08-30
تعديل اضافي في رحلات "طيران الشرق الأوسط"... اليكم التفاصيل
فيديو
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
11:00 | 2022-08-28
30/08/2022 14:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
06:20 | 2022-08-28
30/08/2022 14:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
00:24 | 2022-08-27
30/08/2022 14:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact