إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية في العبدة

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تمكنت القوات البحرية في الجيش من إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، وأوقفت مركباً في عرض البحر مقابل شواطئ العبدة بمحافظة عكار، على متنه عدد من الاشخاص من الجنسية اللبنانية والسورية، وفق مندوبة "لبنان 24".وأحيل الموقوفون الى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص.