المولوي: لبنان ملتزمٌ بمنع أي أذى يطالُ الأشقاء العرب

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي إنّ "دول مجلس التعاون الخليجي كانت دائماً إلى جانب لبنان وستبقى كذلك"، معتبراً أنه "طالما كانت السعودية بخير، فإن لبنان سيكون بخير".

Advertisement

وفي تصريحٍ له عقب لقائه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في وزارة الداخلية، أكد المولوي أن "لبنان حريصٌ على أمان المجتمعات العربية في إطار رؤية موحدة لأمنٍ عربي مشترك"، مشيراً إلى أنه "على لبنان ترجمة كافة السياسات التي التزم بها تجاه المجموعة العربيّة وعلى رأسها السعودية من خلال الأفعال"، وأضاف: "نحنُ ملتزمون بمنع أي أذى من أي نوع كان يلحق بأشقائنا العرب".

وختم: "الخير من السعودية والدول العربيّة ليس محسوباً بطائفة معيّنة إنما هو لكلّ أمور الخير والتنمية والشؤون الوطنيّة".