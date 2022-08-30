Advertisement

لبنان

المولوي: لبنان ملتزمٌ بمنع أي أذى يطالُ الأشقاء العرب

Lebanon 24
30-08-2022 | 04:59
A-
A+
Doc-P-985643-637974577584559015.jpg
Doc-P-985643-637974577584559015.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي إنّ "دول مجلس التعاون الخليجي كانت دائماً إلى جانب لبنان وستبقى كذلك"، معتبراً أنه "طالما كانت السعودية بخير، فإن لبنان سيكون بخير".
Advertisement
وفي تصريحٍ له عقب لقائه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في وزارة الداخلية، أكد المولوي أن "لبنان حريصٌ على أمان المجتمعات العربية في إطار رؤية موحدة لأمنٍ عربي مشترك"، مشيراً إلى أنه "على لبنان ترجمة كافة السياسات التي التزم بها تجاه المجموعة العربيّة وعلى رأسها السعودية من خلال الأفعال"، وأضاف: "نحنُ ملتزمون بمنع أي أذى من أي نوع كان يلحق بأشقائنا العرب". 
وختم: "الخير من السعودية والدول العربيّة ليس محسوباً بطائفة معيّنة إنما هو لكلّ أمور الخير والتنمية والشؤون الوطنيّة".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:42 | 2022-08-30
05:00 | 2022-08-30
04:00 | 2022-08-30
07:14 | 2022-08-30
07:11 | 2022-08-30
07:00 | 2022-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website