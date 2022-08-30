البخاري: التحريض الذي ينطلق من لبنان ضدّ دول الخليج يتنافى مع القيم

أثنى السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على جهود الأجهزة الأمنية اللبنانية في مجال مكافحة تهريب المخدرات، مؤكداً أن وزارة الداخلية اللبنانية تبذلُ جهوداً كبرى انعكست بشكل إيجابي على آلية التعاون بين بيروت والرياض، وتحديداً على الصعيد الأمني.

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وفي تصريحٍ له عقب زيارته وزير الداخلية بسام المولوي في مبنى الوزارة في الصنائع، اليوم الثلاثاء، أكد البخاري على "السعي المستمر لتعزيز التعاون المُشترك بين لبنان والسعودية في المجال الأمني وتحديداً في عمليات مكافحة تهريب المخدرات"، وقال: "هناك 700 مليون حبة مخدر ومئات الكليوغرامات من الحشيش المخدر مرت عبر لبنان باتجاه المملكة خلال الـ 8 سنوات الماضية ونحن نثمن الجهود المبذولة من الجيش اللبناني والاجهزة الامنية المختصة في مكافحة عمليات التهريب".



وأكمل: "نهيب بالأجهزة اللبنانية المختصة باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية وضبطه وتسليمه للمملكة العربية السعودية كونه يعتبر مطلوباً أمنياً لديها، وتقدمنا بمذكرة دبلوماسية رسمية الى وزارة الخارجية بهذا الشأن". وأكمل: "نهيب بالأجهزة اللبنانية المختصة باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية وضبطه وتسليمه للمملكة العربية السعودية كونه يعتبر مطلوباً أمنياً لديها، وتقدمنا بمذكرة دبلوماسية رسمية الى وزارة الخارجية بهذا الشأن".



مع هذا، فقد طالب البخاري الحكومة اللبنانية بترجمة التزامات لبنان إزاء دول الخليج إلى واقع سياسي ملموس، وقال: "السياسات التحريضية التي تنطلق من لبنان ضدّ دول الخليج تتنافى مع القيم والأخلاق والأعراف، ويجب وقف الأنشطة السياسية والتحريضية ضدّ دول الخليج باعتبار أنها تهدّد الأمن القومي العربي".