ما جديد جلسة اللجان حول "الكابيتال كونترول"؟

أفادت "ال بي سي"، أنّ النواب لم يحسموا حتى الآن ما اذا كانوا سيناقشون قانون "الكابيتال كونترول" مادة مادة، أو سيدلي بعض النواب من مختلف الكتل بمواقفهم بالنظام.

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