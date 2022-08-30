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لبنان

ما جديد جلسة اللجان حول "الكابيتال كونترول"؟

Lebanon 24
30-08-2022 | 05:27
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أفادت "ال بي سي"، أنّ النواب لم يحسموا حتى الآن ما اذا كانوا سيناقشون قانون "الكابيتال كونترول" مادة مادة، أو سيدلي بعض النواب من مختلف الكتل بمواقفهم بالنظام.
 
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الكابيتال كونترول

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