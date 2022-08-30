سفيران جديدان في لبنان... من هما؟

تسلّم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب نسخة من اوراق اعتماد سفيري الدنمارك كريستوفر مانيوس فيفيكي، وبلجيكا ‏كوين فيرفايكي.



تجدر الإشارة إلى أن أوراق الإعتماد هذه ستقدّم في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

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