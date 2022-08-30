Advertisement

لبنان

حمادة: البلد لم يعد بحاجة الى قوانين

Lebanon 24
30-08-2022 | 05:45
A-
A+
Doc-P-985666-637974606195219566.jpg
Doc-P-985666-637974606195219566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق النائب مروان حمادة في تصريح في المجلس النواب على الجلسة المخصصة للكابيتال كونترول قائلاً إن "البلد لم يعد بحاجة الى قوانين، فالقوانين  مكدسة في ملف الرئيس نبيه بري".

وقال: "هذا القانون ربما اليوم ضروري، كما كان منذ عامين او ثلاثة، عندما كان المطلوب منع خروج الرساميل من بعض النافذين. اما اليوم ماذا نفعل بهذا القانون وخصوصاً بعض المواد منه، نحرم المودع من كل نتاج حياته ونحرمه قانوناً من الدعاوى ومالياً بسحب ولو قسط صغير من وديعته، ومستقبلاً نذل اللبنانيين. ان هذا الذل يأتي في وقت يعمد المهربون المعروفون الى اخراج حقائب تحتوي على الاف الدولارات من مطار بيروت ومن الحدود".
Advertisement

وتابع: "قبل ان نضع قوانين ونكدسها كرمى لعيون صندوق النقد، فلنعد بناء الدولة، لأن القانون يحتاج الى من يطبقه. نحن على ابواب انتخابات رئاسية وبعدها حكومية جدية بعيدة عن المطروحة حاليا تليق بلبنان، ورئيس يليق بلبنان. عندها يتنظم عمل المجلس".


المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:42 | 2022-08-30
05:00 | 2022-08-30
04:00 | 2022-08-30
07:14 | 2022-08-30
07:11 | 2022-08-30
07:00 | 2022-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website