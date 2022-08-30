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لبنان
حمادة: البلد لم يعد بحاجة الى قوانين
Lebanon 24
30-08-2022
|
05:45
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علق النائب مروان حمادة في تصريح في المجلس النواب على الجلسة المخصصة للكابيتال كونترول قائلاً إن "البلد لم يعد بحاجة الى قوانين، فالقوانين مكدسة في ملف الرئيس نبيه بري".
وقال: "هذا القانون ربما اليوم ضروري، كما كان منذ عامين او ثلاثة، عندما كان المطلوب منع خروج الرساميل من بعض النافذين. اما اليوم ماذا نفعل بهذا القانون وخصوصاً بعض المواد منه، نحرم المودع من كل نتاج حياته ونحرمه قانوناً من الدعاوى ومالياً بسحب ولو قسط صغير من وديعته، ومستقبلاً نذل اللبنانيين. ان هذا الذل يأتي في وقت يعمد المهربون المعروفون الى اخراج حقائب تحتوي على الاف الدولارات من مطار بيروت ومن الحدود".
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وتابع: "قبل ان نضع قوانين ونكدسها كرمى لعيون صندوق النقد، فلنعد بناء الدولة، لأن القانون يحتاج الى من يطبقه. نحن على ابواب انتخابات رئاسية وبعدها حكومية جدية بعيدة عن المطروحة حاليا تليق بلبنان، ورئيس يليق بلبنان. عندها يتنظم عمل المجلس".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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