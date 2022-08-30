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لبنان

بعد فوزه على الهند... المنتخب اللبناني لكرة السلة يعود الى لبنان

Lebanon 24
30-08-2022 | 05:51
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وصل المنتخب اللبناني لكرة السلة إلى مطار بيروت بعد فوزه على نظيره الهندي وتأهله إلى بطولة كأس العالم.

يّذكر أن التأهل جاء إثر فوز لبنان على الهند بنتيجة 95 –63 في المباراة التي أجريت بينهما في قاعة "كاتيرافا" في مدينة بنغالور الهندية، ضمن المرحلة الثانية الأخيرة من "النافذة الرابعة" للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم.
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