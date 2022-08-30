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لبنان

سقطت عليه صخرة ففارق الحياة (صورة)

Lebanon 24
30-08-2022 | 06:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب "مصطفى غازي الابراهيم"،  جراء سقوط صخرة عليه في أحد مقالع الكسارات في منطقة بيت جعفر في قضاء الهرمل.
 
 
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