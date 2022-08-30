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لبنان

في ذكرى اعتقاله جميل السيد يعلّق يافطة باسم محمد الصدّيق في شارعه.. ومنسق "المستقبل" يرد بقوة

Lebanon 24
30-08-2022 | 06:23
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غرد النائب جميل السيد عبر  حسابه على "تويتر" قائلاً: "في مثل هذا اليوم ٣٠ آب ٢٠٠٥، تآمر سعد الحريري وقضاته وضبّاطه وفريق ١٤ آذار بشهود زور وإتهموا اللواء جميل السيّد ورفاقه الضباط زوراً بإغتيال الشهيد رفيق الحريري لاعتقالهم ٤ سنوات!".
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واضاف: "في ذكرى جريمة الإعتقال هذه، لم أجد أفضل من تكريم شاهد زورهم محمد زهير الصدّيق بإطلاق إسمه على شارعنا".
 
 
 
ورد منسق الاعلام في "تيار المستقبل" عبد السلام موسى، على تغريدة جميل السيد اليوم، بالقول عبر "تويتر":
ستبقى سجين نفسك وزورك وحقدك الى أبد الآبدين يا جميل .. وستبقى في دائرة الاتهام كمسؤول أمني غطى على الفيديو المعلق على شجرة في وسط بيروت ..
حسناً فعلت .. هذا الشارع سيُذكر كل من يسلكه أنك يا جميل كنت من المنظومة التي إغتالت #الرئيس الشهيد رفيق_الحريري".
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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