قرارٌ من "الضمان" يخصّ المستشفيات!

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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قراراً قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر آب 2022 بلغت قيمتها حوالي 37 مليار ليرة لبنانية، توزّع بين المستشفيات والأطباء.وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة القادمة.ولفت كركي الى "أهميّة التزام الصندوق بسداد هذه السلفات الشهرية منذ العام 2011 من أجل ضمان استمرار ديمومة القطاع الاستشفائي"، مؤكداً "ضرورة تضافر الجهود بين الجهات المعنية بالشأن الصحّي كافّة الذي من شأنه إعادة النهوض بهذا القطاع".كما أمل "من الدولة اللبنانية الإسراع في دفع الديون المتوجّبة عليها للصندوق والتي تجاوزت الـ5 آلاف مليار ل.ل. مع نهاية العام 2021 وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامّة ولا سيّما موازنة العام 2022 وبخاصّة بعدما أعطى مجلس إدارة الصندوق الموافقة الأولية على المشروع الذي تقدّم به المدير العام والقاضي برفع التعرفات الاستشفائية ثلاثة أضعاف والمزمع إصدار المذكرات التطبيقية المتعلقة به قبل 15 أيلول 2022".من جهة ثانية، استقبل كركي المنسق العام للعلاقات العامة في هيئة الرئاسة في "تيار المستقبل" الدكتور سامر حدّارة وتم البحث في أبرز قضايا الساعة وبخاصّة تلك المتعلّقة بالشأن الصحّي والاستشفائي. كذلك تم التطرق الى "ضرورة تفعيل الواردات في الصندوق وإذا أمكن بالدولار الأميركي وذلك لزيادات تقديمات الصندوق للمضمونين وتعزيز صمود مستخدميه".