Advertisement

لبنان

قرارٌ من "الضمان" يخصّ المستشفيات!

Lebanon 24
30-08-2022 | 06:25
A-
A+
Doc-P-985687-637974632180226296.jpg
Doc-P-985687-637974632180226296.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قراراً قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر آب 2022 بلغت قيمتها حوالي 37 مليار ليرة لبنانية، توزّع بين المستشفيات والأطباء.
Advertisement

وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة القادمة.

ولفت كركي الى "أهميّة التزام الصندوق بسداد هذه السلفات الشهرية منذ العام 2011 من أجل ضمان استمرار ديمومة القطاع الاستشفائي"، مؤكداً "ضرورة تضافر الجهود بين الجهات المعنية بالشأن الصحّي كافّة الذي من شأنه إعادة النهوض بهذا القطاع".

كما أمل "من الدولة اللبنانية الإسراع في دفع الديون المتوجّبة عليها للصندوق والتي تجاوزت الـ5 آلاف مليار ل.ل. مع نهاية العام 2021 وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامّة ولا سيّما موازنة العام 2022 وبخاصّة بعدما أعطى مجلس إدارة الصندوق الموافقة الأولية على المشروع الذي تقدّم به المدير العام والقاضي برفع التعرفات الاستشفائية ثلاثة أضعاف والمزمع إصدار المذكرات التطبيقية المتعلقة به قبل 15 أيلول 2022".

من جهة ثانية، استقبل كركي المنسق العام للعلاقات العامة في هيئة الرئاسة في "تيار المستقبل" الدكتور سامر حدّارة وتم البحث في أبرز قضايا الساعة وبخاصّة تلك المتعلّقة بالشأن الصحّي والاستشفائي.  كذلك تم التطرق الى "ضرورة تفعيل الواردات في الصندوق وإذا أمكن بالدولار الأميركي وذلك لزيادات تقديمات الصندوق للمضمونين وتعزيز صمود مستخدميه". 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:42 | 2022-08-30
05:00 | 2022-08-30
04:00 | 2022-08-30
07:14 | 2022-08-30
07:11 | 2022-08-30
07:00 | 2022-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website