السفير البابوي يودع لبنان من طرابلس

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يقيم رئيس اساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف عشاء وداعيا في دار المطرانية في طرابلس، لمناسبة انتهاء مهام السفير البابوي في لبنان جوزيف سبيتاري.وسيحضر العشاء مجموعة من الشخصيات الوزارية والنيابية والروحية، بالاضافة الى فعاليات متعددة، وسيتخلل العشاء مجموعة من الكلمات الوداعية والتقديرية للسفير سبيتاري، كما ان الملفات الوطنية المختلفة ستحضر كطبق أساسي وجوهري.