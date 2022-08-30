باسيل للنواب عن رياض سلامة: "ما عم تقدروا تجيبوه على القضاء بدكم تجيبوه على المجلس؟"

أفادت الـ"أو تي في"، أنّه على اثر مطالبة بعض النواب إلزام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحضور الجلسات النيابيّة المدعو إليها، أجاب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب "سنرى ما الآلية"، فعلّق رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل قائلاً "ما عم تقدروا تجيبوه على القضاء، بدكم تجيبوه على المجلس؟"

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