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لبنان
تعديل اضافي في رحلات "طيران الشرق الأوسط"... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
30-08-2022
|
07:00
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صدر عن شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، البيان التالي:
تعلن شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل جزء من جدول رحلاتها من 1 الى 5 أيلول 2022 وذلك لأسباب تشغيلية خارجة عن إرادتها.
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سيتم عرض مواعيد إقلاع الرحلات المعدلة (موعد الاقلاع السابق و موعد الاقلاع المعدل) وفق الجدول أدناه، أما بقية الرحلات فستبقى على حالها.
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