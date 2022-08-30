السفير العراقي يلتقي ابراهيم... والسبب؟

إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، سفير العراق في لبنان حيدر شياع البراك في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عملهن وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.



ثم التقى اللواء ابراهيم النائب عبد العزيز الصمد وبحث معه في آخر المستجدات على الساحة المحلية.

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