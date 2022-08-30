خليل: معنيّون بتشكيل الحكومة ونريد إجراء الانتخابات الرئاسيّة بموعدها

قال النائب علي حسن خليل بعد جلسة اللجان المُشتركة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنّ "الثنائي الشيعي معنيّ بتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن"، وأضاف: "لم ولن نسمح لأنفسنا بالتدخل بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة المنوط بهما هذا التشكيل، ورأينا نعطيه عندما يُنجز الأمر أو عندما يحصلُ تشاورٌ معنا".

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وأردف: "لا نقبل برمي الإتهامات أو الهروب من تحمّل المسؤولية ونريد حكومة لإدارة قضايا الناس وشؤونها وليس لإدارة فراغ رئاسي لأنّنا نريد إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها وهذا الأساس الذي يجب التركيز عليه".

إلى ذلك، اعتبر خليل أن "الحكومة لم تدافع عن مشروع قانون الكابيتال كونترول، كما لم تقدم أي أسباب موجبة حول ما يمكن أن يؤدي إليه إقرار هذا القانون"، وأضاف: "حقوق المودعين المنصوص عليها في الدستور والقانون لا يجب المساس بها".