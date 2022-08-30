تفاصيل جديدة عن موجة الحر.. هل ستطول؟

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوية، في تقرير نشره عبر حسابه على "فيسبوك: بما يلي:



"ماذا ينتظر لبنان؟ وهل ستطول موجة الحر؟

يظنّ الكثيرون انّ موجات الحر التي تتمدد من الصحاري الكبرى، اي من الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية، وصحراء مصر والسودان وصحراء ليبيا والجزائر نحو المناطق الشمالية هي حالة غير طبيعية اذ قد شارفنا على بداية شهر ايلول، واذا عدنا الى السنوات الماضية وتصفّحنا درجات الحرارة التي سُجّلت صيفاً في جنوب اوروبا وشمال افريقيا والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، لوجدنا انّ السنوات ما قبل 2016 قد سجلت ارقاماً قياسة اذ لامست 46 درجة في البقاع ودمشق، و 35 ساحلاً مع رطوبة تخطت 85%، و 45 درجة بين اسبانيا وفرنسا وايطاليا دون ان تتراجع نسبة المياه في الانهر كما حصل هذا العام في غرب اوروبا.

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