السنيورة استقبل سفير بريطانيا.. هذا ما بحثاه



استقبل الرئيس فؤاد السنيورة، سفير بريطانيا الجديد في لبنان هاميش كاول وكان بحث في الاوضاع الراهنة من مختلف جوانبها.



كما بحث الطرفان الى العلاقات الثنائية بين البلدين.



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