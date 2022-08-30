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لبنان

السنيورة استقبل سفير بريطانيا.. هذا ما بحثاه

Lebanon 24
30-08-2022 | 07:48
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استقبل الرئيس فؤاد السنيورة، سفير بريطانيا الجديد في لبنان هاميش كاول وكان بحث في الاوضاع الراهنة من مختلف جوانبها.

كما بحث الطرفان الى العلاقات الثنائية بين البلدين. 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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