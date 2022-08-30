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لبنان

مدير عام قوى الأمن الداخلي السابق في ذمة الله!

Lebanon 24
30-08-2022 | 08:05
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غيب الموت اللواء الركن أحمد الحاج، المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي وسفير لبنان السابق في لندن وروما.

الحاج من مواليد بلدة بعاصير الشوف، تبوأ مراكز أساسية في تاريخ لبناني العسكري والدبلوماسي حيث شغل مركز ضابط الإرتباط في عهد الرئيس فؤاد شهاب وكان مهندس لقاء الخيمة بين شهاب والرئيس جمال عبد الناصر، كما شغل منصب قائد قوات الردع العربية.
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تتقدم أسرة "لبنان 24" بأحر التعازي من أسرة الفقيد سائلة المولى أن يتغمده في واسع رحمته.

لبنان

تعازي ووفيات

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