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لبنان

دريان تسلم دعوة لزيارة القاهرة الشهر المقبل...

Lebanon 24
30-08-2022 | 08:03
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي الذي قال بعد اللقاء:" تشرفت اليوم بزيارة ولقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية، هي جزء من لقاءات دورية أحرص عليها في هذا الصرح الوطني والديني العريق".
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أضاف السفير علوي: "سلمت سماحته دعوة لزيارة القاهرة الشهر القادم للمشاركة في المؤتمر السنوي الكبير الذي تقيمه دار الإفتاء في جمهورية مصر العربية، وتكون فرصة لسماحته في زيارة القاهرة والالتقاء بأشقائه في القاهرة".
 
وقال:" نسعد دائما للاستفادة من الحديث مع صاحب السماحة، وهذه الدار هي مؤسسة وطنية عريقة نحرص باستمرار كسفير لمصر على التشاور مع صاحب السماحة، والتعرف الى رؤاه في كل المحطات الكبرى، ونحن الآن نمر في محطة كبرى في تاريخ لبنان البلد العزيز علينا، وفي تاريخ المنطقة، وإن شاء الله سيشرفنا في القاهرة الشهر القادم".
 
وأشار إلى أننا "في أزمة لا مخرج منها إلا بالتكاتف والالتزام بالدستور واتفاق الطائف وبتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، أي حديث غير ذلك لا يعوَّل عليه، ولا مخرج غير هذا، المخرج معروف وكلنا ثقة بأن الكل سيتحمل مسؤوليته وسيتم إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها".

نهاد المشنوق
واستقبل مفتي الجمهورية الوزير السابق نهاد المشنوق واستعرض معه آخر المستجدات على الساحة اللبنانية وأوضاع المنطقة". وأشار الى انه "بحث مع سماحته في الشؤون الإسلامية وأوضاع المسلمين وتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومواقف أغلبية القوى السياسية المربكة والتي بحاجة الى رعاية مفتي الجمهورية وحكمته ووطنيته".
 
ترايسي شمعون
والتقى المفتي دريان المرشحة لرئاسة الجمهورية السفيرة ترايسي شمعون التي سلمت سماحته نسخة عن مشروع "رؤيتي الجديدة للجمهورية" .
المصدر: الوكالة الوطنية
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