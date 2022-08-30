باسيل يرّد على أحد النواب: "هيدا مش زميلي هيدا حبيبي"

أفادت "الجديد"، أنّه بعد خروج النواب من القاعة العامة للمجلس، توجه النائب راجي السعد لرئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل ممازحاً، وقال له "ناطر زميلك الياس بو صعب ليخلص؟"، فرد باسيل "هيدا مش زميلي هيدا حبيبي".

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إلى ذلك، كتب باسيل عبر حسابه على "تويتر": "مرة جديدة بعد ٣ سنين، نفشل في تشريع ضبط التحويلات المالية للخارج، اضافة لعدم اقرار قانون استعادة الاموال المحوّلة للخارج. يبدو ان التمسك بابقاء الاستنسابية بتحويل اموال بعض المودعين المحظيين، وبابقاء النزيف المالي لا زال اقوى منا. لا ارادة سياسية للاصلاح، ولا أكثرية له في المجلس".