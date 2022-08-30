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لبنان

عوده التقى البطريرك يوحنا العاشر وسفيرة اليونان

Lebanon 24
30-08-2022 | 08:45
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده قبل ظهراليوم، سفيرة اليونان  كاثرين فونتولاكي، التي قالت بعد الزيارة: "أجريت كالعادة حواراً بناءً مع سيادة المتروبوليت الياس حول تطورات الوضع في لبنان على مختلف الصعد. عبرت لسيادته عن تقديري العميق للعمل الذي يقوم على رأس أبرشية بيروت من أجل رفع الصعوبات التي يواجهها الشعب، كما عبرت له عن دعمنا في هذه الأوقات الصعبة والمليئة بالتحديات".  
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وظهرا استقبل عوده البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، وقد تناول حديثهما حول الأوضاع العامة، كما بحثا في أمور تخصّ الكنيسة الأرثوذكسية. بعدها غادر  إلى ألمانيا
المصدر: الوكالة الوطنية
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