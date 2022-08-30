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لبنان

ضحية جديدة لحوادث السير... ابنة الـ15 عاما تفارق الحياة (صور)

Lebanon 24
30-08-2022 | 08:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة شابة من آلـ "حمود" تبلغ من العمر 15 عاما بعد تعرضها لحادث سير على اوتوستراد طرابلس ياتجاه بيروت.
 
وعلى الفور حضر عناصر الصليب الاحمر اللبناني الى المكان وتم نقل الجثة الى احد مستشفيات طرابلس.
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