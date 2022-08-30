الجيش يُحبط محاولة تهريب 16 شخصاً عن طريق البحر... وهذه جنسياتهم!

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 30 /8 /2022، أوقفت القوات البحرية المواطن (ن.ب) وبرفقته 16 شخصاً سورياً على متن مركب في عرض البحر وذلك أثناء محاولته تهريبهم بطريقة غير شرعية.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.وكان "لبنان 24" أفاد أنّ الجيش أحبط محاولة تهريب أشخاص، عن طريق البحر، بطريقة غير شرعيّة، مقابل شاطىء العبدة. لقراءة الخبر الرجاء الضغط