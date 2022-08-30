Advertisement

لبنان

الجيش يُحبط محاولة تهريب 16 شخصاً عن طريق البحر... وهذه جنسياتهم!

Lebanon 24
30-08-2022 | 08:56
A-
A+
Doc-P-985746-637974720424292688.jpg
Doc-P-985746-637974720424292688.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 30 /8 /2022، أوقفت القوات البحرية المواطن (ن.ب) وبرفقته 16 شخصاً سورياً على متن مركب في عرض البحر وذلك أثناء محاولته تهريبهم بطريقة غير شرعية.
Advertisement
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.


وكان "لبنان 24" أفاد أنّ الجيش أحبط محاولة تهريب أشخاص، عن طريق البحر، بطريقة غير شرعيّة، مقابل شاطىء العبدة. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-08-30
12:36 | 2022-08-30
12:24 | 2022-08-30
12:02 | 2022-08-30
11:47 | 2022-08-30
11:32 | 2022-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website