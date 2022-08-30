هاشم في ذكرى تغييب الامام الصدر واخويه: قيمة وطنية وانسانية ملأت المكان والزمان حضورا

ادلى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم بتصريح في "ذكرى تغييب الامام موسى الصدر واخويه"، فقال: "يستحضر اللبنانيون في هذه الايام ذكرى تغييب قامة وقيمة وطنية عربية وانسانية ملأت مساحة المكان والزمان حضورا رغم الغياب. فالإمام كان قائداً يغرف من بحر شعبه الامال والالام فحملها بصدق وعنفوان والتزام على مساحة الوطن من جنوبه الى شماله ومن غربه الى شرقه، وكان حاضرا اينما طلبته الوحدة والمصلحة الوطنية، فوجوده كان من حدود القاع وما حولها، الى شبعا وكفرشوبا وقرى وتلال العرقوب، كما صور وبعلبك وبيروت، ولذلك اقل الوفاء كلمة حق في هذه الذكرى بمعناها الوطني السياسي والانساني، فما حمله الامام الصدر من فكر ورؤية ومنهجية نبراس ومشعل يضيء دروب اللبنانيين على طريق الوحدة والعيش الواحد والعدالة والمواطنة الحقيقية، فما احوجنا في هذا الزمن لكل ما آمن به الامام وعمل لاجله ليبقى الوطن وطن الكرامة والانسان".

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