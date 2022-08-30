30
o
بيروت
30
o
طرابلس
21
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
21
o
بشري
30
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هاشم في ذكرى تغييب الامام الصدر واخويه: قيمة وطنية وانسانية ملأت المكان والزمان حضورا
Lebanon 24
30-08-2022
|
09:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
ادلى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم بتصريح في "ذكرى تغييب الامام موسى الصدر واخويه"، فقال: "يستحضر اللبنانيون في هذه الايام ذكرى تغييب قامة وقيمة وطنية عربية وانسانية ملأت مساحة المكان والزمان حضورا رغم الغياب. فالإمام كان قائداً يغرف من بحر شعبه الامال والالام فحملها بصدق وعنفوان والتزام على مساحة الوطن من جنوبه الى شماله ومن غربه الى شرقه، وكان حاضرا اينما طلبته الوحدة والمصلحة الوطنية، فوجوده كان من حدود القاع وما حولها، الى شبعا وكفرشوبا وقرى وتلال العرقوب، كما صور وبعلبك وبيروت، ولذلك اقل الوفاء كلمة حق في هذه الذكرى بمعناها الوطني السياسي والانساني، فما حمله الامام الصدر من فكر ورؤية ومنهجية نبراس ومشعل يضيء دروب اللبنانيين على طريق الوحدة والعيش الواحد والعدالة والمواطنة الحقيقية، فما احوجنا في هذا الزمن لكل ما آمن به الامام وعمل لاجله ليبقى الوطن وطن الكرامة والانسان".
Advertisement
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تسعيرة اشتراك الـ"10 أمبير" ستُفاجئكم.. هكذا أصبحت بالدولار
Lebanon 24
تسعيرة اشتراك الـ"10 أمبير" ستُفاجئكم.. هكذا أصبحت بالدولار
15:23 | 2022-08-29
29/08/2022 03:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبٌ يفجر مفاجأة عن العام الدراسي.. ما قاله غير عادي!
Lebanon 24
نائبٌ يفجر مفاجأة عن العام الدراسي.. ما قاله غير عادي!
13:02 | 2022-08-29
29/08/2022 01:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر جداً لنادين الرّاسي ونجوى كرم.. المشهدُ يُبكي الحجر!
Lebanon 24
فيديو مؤثر جداً لنادين الرّاسي ونجوى كرم.. المشهدُ يُبكي الحجر!
13:41 | 2022-08-29
29/08/2022 01:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب طليقة الفنان الراحل جورج الراسي عن مراسم الدفن يُثير التساؤلات.. وإعلامي يكشف السبب
Lebanon 24
غياب طليقة الفنان الراحل جورج الراسي عن مراسم الدفن يُثير التساؤلات.. وإعلامي يكشف السبب
00:25 | 2022-08-30
30/08/2022 12:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق تفضحُ ما تفعله تل أبيب بشأن لبنان.. هل اقتربت "المعركة" حقاً؟
Lebanon 24
حقائق تفضحُ ما تفعله تل أبيب بشأن لبنان.. هل اقتربت "المعركة" حقاً؟
05:00 | 2022-08-30
30/08/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2022-08-30
عدوى الأزمات تنتقلُ إلى "قوى التّغيير".. فهل سَقطت الشعارات؟
12:36 | 2022-08-30
طريقة "مشبوهة" تهدرُ دولاراتكم في لبنان.. ما قد يجري ليس عادياً!
12:24 | 2022-08-30
طريق الجنوب مقطوعة.. في أي منطقة؟
12:02 | 2022-08-30
بمأتم رسميّ وشعبي.. تشييع اللواء أحمد الحاج إلى مثواه الأخير في بعاصير
11:47 | 2022-08-30
إطلاق نار في طرابلس والجيش يتدخّل.. ماذا حصل؟
11:32 | 2022-08-30
الحلبي بحث أوضاع الجامعة اللبنانية واستقبل السفير الإيراني
فيديو
لغز "فيات أونو" بيضاء اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها.. هذا ما تم كشفه (فيديو)
Lebanon 24
لغز "فيات أونو" بيضاء اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها.. هذا ما تم كشفه (فيديو)
08:50 | 2022-08-30
30/08/2022 19:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامي شهير يفجّر مفاجأة حول وفاة سعاد حسني ويكشف السبب الحقيقي (فيديو)
Lebanon 24
اعلامي شهير يفجّر مفاجأة حول وفاة سعاد حسني ويكشف السبب الحقيقي (فيديو)
08:00 | 2022-08-30
30/08/2022 19:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
11:00 | 2022-08-28
30/08/2022 19:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact