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لبنان

اللواء عثمان استقبل الشيخ طلال الضاهر على رأس وفد من فعاليات وأهالي موقوفي شباب عرب خلده والسعديات

Lebanon 24
30-08-2022 | 09:32
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، الشيخ طلال الضاهر على رأس وفد ضم الشيخ علي موسى الغصن، الشيخ محمد غصن أبو عامر، المختار رفعت الأسعد وعدد من أهالي موقوفي شباب عرب خلده والسعديات، في زيارةٍ أشادوا خلالها بمؤسسة قوى الأمن الداخلي على صعيد أداء مهامها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، كما أطلعوا اللواء عثمان على آخر المستجدات في ملف موقوفي أحداث خلده.
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وأكد اللواء عثمان ان تطبيق القوانين يجب أن يؤدي الى العدالة.
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