جميل السيّد يهاجم "فلول المستقبل": "باعوا العدالة بقرشين"

لماذا إغتاظ اليوم فلول تيار المستقبل من تكريمنا لشاهد زورهم محمد زهير الصدّيق الذي كان بطلاً عندهم وعند سعد الحريري وقضاته وضباطه؟!

ببساطة،

لأنّ مجرّد تذكيرهم بشاهد الزور الذي إخترعوه إنما يذكّرهم بخيانتهم للرئيس الشهيد وتزوير التحقيق وأنّهم باعوا دمه والحقيقة والعدالة بقرشيْن… — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) August 30, 2022

وكان السيّد نشر صورة عبر حسابه على "تويتر"، لشارع تمّ إطلاق إسم "محمد زهير الصدّيق" عليه، فيما ردّ منسّق الإعلام في تيّار "المستقبل" عبد السلام موسى على السيّد، وقال له "ستبقى سجين نفسك وزورك وحقدك الى أبد الآبدين يا جميل".