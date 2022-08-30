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لبنان

جميل السيّد يهاجم "فلول المستقبل": "باعوا العدالة بقرشين"

Lebanon 24
30-08-2022 | 10:06
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كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":
 
"لماذا إغتاظ اليوم فلول تيار المستقبل من تكريمنا لشاهد زورهم محمد زهير الصدّيق الذي كان بطلاً عندهم وعند سعد الحريري وقضاته وضباطه؟!
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ببساطة، لأنّ مجرّد تذكيرهم بشاهد الزور الذي إخترعوه إنما يذكّرهم بخيانتهم للرئيس الشهيد وتزوير التحقيق وأنّهم باعوا دمه والحقيقة والعدالة بقرشيْن…"
 
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