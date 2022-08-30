جميل السيّد يهاجم "فلول المستقبل": "باعوا العدالة بقرشين"

لماذا إغتاظ اليوم فلول تيار المستقبل من تكريمنا لشاهد زورهم محمد زهير الصدّيق الذي كان بطلاً عندهم وعند سعد الحريري وقضاته وضباطه؟!
ببساطة،
لأنّ مجرّد تذكيرهم بشاهد الزور الذي إخترعوه إنما يذكّرهم بخيانتهم للرئيس الشهيد وتزوير التحقيق وأنّهم باعوا دمه والحقيقة والعدالة بقرشيْن…
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) August 30, 2022
لماذا إغتاظ اليوم فلول تيار المستقبل من تكريمنا لشاهد زورهم محمد زهير الصدّيق الذي كان بطلاً عندهم وعند سعد الحريري وقضاته وضباطه؟!
ببساطة،
لأنّ مجرّد تذكيرهم بشاهد الزور الذي إخترعوه إنما يذكّرهم بخيانتهم للرئيس الشهيد وتزوير التحقيق وأنّهم باعوا دمه والحقيقة والعدالة بقرشيْن…