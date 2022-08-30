Advertisement

لبنان

سليم استقبل القائم بأعمال السفارة الكويتية وعرض مع شرف الدين ملف النازحين

Lebanon 24
30-08-2022 | 10:15
A-
A+
Doc-P-985769-637974775987855045.png
Doc-P-985769-637974775987855045.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم أن "لبنان يسعى الى افضل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي إذ لا بديل له عن الحضن العربي ولطالما كان قِبلة الدول العربية".

وشدّد سليم خلال استقباله القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في لبنان عبدالله سليمان الشاهين في زيارة بروتوكولية، على "عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين لبنان ودولة الكويت"، مقدرا "وقوف الكويت الدائم، أميراً وحكومةً وشعباً،  الى جانب لبنان لا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني".
Advertisement

بدوره، لفت شاهين الى "عمق العلاقات التاريخية بين لبنان والكويت"، مؤكدا أن "ما يمس لبنان يمسّنا جميعا"، متطلعا الى أفضل العلاقات بين البلدين.

شرف الدين

واطلع سليم من وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين على نتائج زيارته الى سوريا، والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين السوريين في إطار الخطة التي يجري العمل عليها لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم.

وأشار شرف الدين الى "الأجواء الإيجابية التي لمسها لناحية التسهيلات التي أبدت الدولة السورية استعدادها لتقديمها لعودة النازحين من دون وضع أي سقف لأعداد العائدين. وأن المسؤولين السوريين أكدوا استعدادهم لتنظيم مسار عودة مواطنيهم الى بلادهم وتوفير كل ما يلزم لهذه العودة".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:31 | 2022-08-30
17:17 | 2022-08-30
17:04 | 2022-08-30
16:57 | 2022-08-30
16:54 | 2022-08-30
16:31 | 2022-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website