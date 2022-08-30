سليم استقبل القائم بأعمال السفارة الكويتية وعرض مع شرف الدين ملف النازحين

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أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم أن "لبنان يسعى الى افضل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي إذ لا بديل له عن الحضن العربي ولطالما كان قِبلة الدول العربية".وشدّد سليم خلال استقباله القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في لبنان عبدالله سليمان الشاهين في زيارة بروتوكولية، على "عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين لبنان ودولة الكويت"، مقدرا "وقوف الكويت الدائم، أميراً وحكومةً وشعباً، الى جانب لبنان لا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني".بدوره، لفت شاهين الى "عمق العلاقات التاريخية بين لبنان والكويت"، مؤكدا أن "ما يمس لبنان يمسّنا جميعا"، متطلعا الى أفضل العلاقات بين البلدين.شرف الدينواطلع سليم من وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين على نتائج زيارته الى سوريا، والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين السوريين في إطار الخطة التي يجري العمل عليها لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم.وأشار شرف الدين الى "الأجواء الإيجابية التي لمسها لناحية التسهيلات التي أبدت الدولة السورية استعدادها لتقديمها لعودة النازحين من دون وضع أي سقف لأعداد العائدين. وأن المسؤولين السوريين أكدوا استعدادهم لتنظيم مسار عودة مواطنيهم الى بلادهم وتوفير كل ما يلزم لهذه العودة".