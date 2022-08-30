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لبنان

لازارو زار مقر اليونيفيل في ابل السقي وعرض مع الفاعليات المحلية سبل دعم قوات الطوارىء

Lebanon 24
30-08-2022 | 10:40
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زار رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال ارولدو لازارو مقر اليونيفيل في ابل السقي، والتقى عددا من رؤساء البلديات والاتحادات في القطاع الشرقي، لدعمهم في مساعدة قوات الطوارىء على تنفيذ مهامها.

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وقد وصل ساينز إلى قاعدة ميغيل دي سيرفانتس على متن مروحية، حيث استقبله قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل الجنرال اوغناسيو اولازابال الورز. وتمت دعوة عدد من رؤساء البلديات، المخاتير، والهيئات الدينية من قرى جبل عامل لعقد لقاء رسمي مع قائد اليونيفيل.

وناقش عدد من الحضور التقدم البارز الذي تم تحقيقه في العام الماضي، ونقلوا اقتراحاتهم، مبدين امتنانهم للعمل المتواصل الذي تقوم به اليونيفيل للمساعدة في الحفاظ على السلام في لبنان.

من جهته، أكد قائد اليونيفيل على "الثقة والاحترام المتبادلين أثناء العمل مع سكان المنطقة، وعلى العمل معا من أجل السلام والاستقرار".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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