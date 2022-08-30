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لبنان

الحلبي بحث أوضاع الجامعة اللبنانية واستقبل السفير الإيراني

Lebanon 24
30-08-2022 | 11:32
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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مع رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة برئاسة الدكتور عامر حلواني ورئيس مجلس المندوبين الدكتور أنطوان شربل ورئيس صندوق التعاضد الدكتور ربيع مكوك.
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وعرضت الرابطة مطلبها حول المتأخرات للأساتذة والموظفين والمدربين والمتعاقدين التي لم تصرف حتى اليوم، إضافة الى ملفاتها ومشاريع مراسيم لم يتم إقرارها.

وأبدى الأساتذة خشيتهم أمام وزير التربية، من أن "الجامعة اللبنانية متروكة لقدرها، وانه بعد مضي شهرين على الإضراب لم يصر إلى الإتصال بهم، وأن حقوق الجامعة في موضوع فحوص كورونا PCR تضيع بين مرجع وآخر وبين جهة وأخرى. كما ان صندوق التعاضد لا يستطيع زيادة التسعيرة لديه أسوة بالضمان الإجتماعي وتعاونية موظفي الدولة، لأن لا إمكانات مالية لديه كما توافرت لهاتين المؤسستين".

ثم استمع المجتمعون إلى عرض من وزير التربية حول المساعي التي قام بها بالإشتراك مع رئيس الجامعة لدى الجهات الرسمية العليا، وبصورة خاصة مع وزارة المالية، ووضعهم في اجواء اللقاء الأخير الذي تم بينه وبين رئيس مجلس الوزراء بحضور رئيس الجامعة.

كذلك أجرى الحلبي إتصالين بوزير المالية والمدير العام للمالية لتسريع عملية تحويل الأموال وصرف الإعتمادات التي أقرت بثلاثة مراسيم وهي 104 مليار ليرة، و 128 مليار ليرة، و50 مليار ليرة للجامعة اللبنانية.

سفير إيران 

واستقبل الحلبي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد مجتبى أماني في زيارة هي الأولى لوزارة التربية بعد تسلمه مهامه الديبلوماسية في بيروت، وكانت جولة افق حول المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران والمراحل التي بلغتها.

كذلك اطلع الحلبي على المحادثات الإيرانية مع المملكة العربية السعودية، وكان عرض للعلاقات اللبنانية الإيرانية وخصوصا في المجال التربوي، ووضع الحلبي السفير الإيراني في أجواء الإستعدادات للعام الدراسي والجامعي، مشيرا إلى "ضرورة متابعة التنسيق بين الملحقية الثقافية في السفارة ودوائر الوزارة لجهة تسريع استجابة المؤسسات التربوية الإيرانية مما يسرع إنجاز المعادلات للتلامذة اللبنانيين الذين يدرسون في إيران".

جمعية دلتا

والتقى وزير التربية كذلك، وفد الجمعية اللبنانية للتدريب والتنمية "دلتا" ضم خضر الغضبان وكمال عبد الخالق، في حضور مستشار الوزير الدكتور نادر حديفة، واطلع منهم على نشاط الجمعية في مجال تأهيل الأولاد النازحين الصغار تربويا ليتمكنوا من الإلتحاق في الصف الأول الأساسي في المدارس الرسمية.

الرياشي

واستقبل أيضا، النائب ملحم رياشي، وعرض معه قضايا تربوية، ثم استقبل النائب أكرم شهيب، وتابع معه قضايا تربوية.
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