طريق الجنوب مقطوعة.. في أي منطقة؟

قطع عدد من الشبان، مساء اليوم، أوتوستراد الصرفند باتجاه الجنوب، احتجاجاً على توقيف أحد الشبان من البلدة.

وإزاء ذلك، شهدت المحلة زحمة سير خانقة خصوصاً أن المحتجين قطعوا الطريق بالسيارات والمركبات.

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