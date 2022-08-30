Advertisement

لبنان

طريق الجنوب مقطوعة.. في أي منطقة؟

Lebanon 24
30-08-2022 | 12:24
A-
A+
Doc-P-985802-637974846864962322.jpg
Doc-P-985802-637974846864962322.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قطع عدد من الشبان، مساء اليوم، أوتوستراد الصرفند باتجاه الجنوب، احتجاجاً على توقيف أحد الشبان من البلدة.
 
وإزاء ذلك، شهدت المحلة زحمة سير خانقة خصوصاً أن المحتجين قطعوا الطريق بالسيارات والمركبات. 
Advertisement
 
 
 
 

 
مواضيع ذات صلة
هل تلقى لبنان عرضا تركيا للاستثمار والحفر في المنطقة البحريّة الجنوبيّة؟
lebanon 24
31/08/2022 02:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان مطمئن للتمديد للقوات الدولية في الجنوب دون تعديل مهامها
lebanon 24
31/08/2022 02:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مياه لبنان الجنوبي: حملة لإزالة التعديات على الشبكات
lebanon 24
31/08/2022 02:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مياه لبنان الجنوبي: لاتخاذ المشتركين إجراءات ترشيد استهلاكهم بسبب انخفاض الانتاج
lebanon 24
31/08/2022 02:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الجنوب

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:31 | 2022-08-30
17:17 | 2022-08-30
17:04 | 2022-08-30
16:57 | 2022-08-30
16:54 | 2022-08-30
16:31 | 2022-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website