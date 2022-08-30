Advertisement

لبنان

سيناريو بشأن الدولار في لبنان.. هذا ما كشفه الخبراء

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-08-2022 | 12:36
A-
A+
Doc-P-985803-637974851409398702.jpg
Doc-P-985803-637974851409398702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر خبراءٌ اقتصاديّون مؤخراً من إمكانية حصول عمليات تهريبٍ لدولارات خارج البلاد، وذلك عبر أسلوبٍ التفافيّ. 
ووفقاً لبعض التحذيرات، قد يُبادر بعض التُّجار الكبار  إلى شراء دولاراتٍ يؤمّنها مصرف لبنان لهم وذلك بحجّة "الإستيراد"، على أن يقوموا بعد ذلك بإرسالها إلى الخارج لتستقرّ في بنوك غير لبنانيّة. 
Advertisement
واعتبر بعض الخبراء أن هذه الطريقة تكفلُ تهريباً للأموال ضمن الأطر القانونية، معتبرين أنّه على قانون "الكابيتال كونترول" أن يلحظَ هذه الأمور كي لا يتم استنزاف الدولارات الموجودة في لبنان عبر إخراجها من البلد بذريعة استيراد سلعٍ وبضائع. 
وبحسب الخبراء، فإن الدولارات الموجودة بحوزة مصرف لبنان هي أموال للبنانيين، وبالتالي فإن أي عمليّة تهريب للأموال، ستؤذي دولارات المودعين والاحتياطي، وبالتالي المواطنين بشكل خاص.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:25 | 2022-08-31
02:00 | 2022-08-31
06:52 | 2022-08-31
10:02 | 2022-08-31
09:57 | 2022-08-31
09:27 | 2022-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website