سيناريو بشأن الدولار في لبنان.. هذا ما كشفه الخبراء

حذّر خبراءٌ اقتصاديّون مؤخراً من إمكانية حصول عمليات تهريبٍ لدولارات خارج البلاد، وذلك عبر أسلوبٍ التفافيّ.

ووفقاً لبعض التحذيرات، قد يُبادر بعض التُّجار الكبار إلى شراء دولاراتٍ يؤمّنها مصرف لبنان لهم وذلك بحجّة "الإستيراد"، على أن يقوموا بعد ذلك بإرسالها إلى الخارج لتستقرّ في بنوك غير لبنانيّة.

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واعتبر بعض الخبراء أن هذه الطريقة تكفلُ تهريباً للأموال ضمن الأطر القانونية، معتبرين أنّه على قانون "الكابيتال كونترول" أن يلحظَ هذه الأمور كي لا يتم استنزاف الدولارات الموجودة في لبنان عبر إخراجها من البلد بذريعة استيراد سلعٍ وبضائع.

وبحسب الخبراء، فإن الدولارات الموجودة بحوزة مصرف لبنان هي أموال للبنانيين، وبالتالي فإن أي عمليّة تهريب للأموال، ستؤذي دولارات المودعين والاحتياطي، وبالتالي المواطنين بشكل خاص.