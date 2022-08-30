منسّق "العزم" في عكّار: لإقرار قانون يتعهد بإعادة الودائع بطريقة سريعة وفعالة

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وقال: "بعيداً عن كل ذلك، فالمطلوب هو قانون يحفظ ما تبقى من رؤوس الأموال، ويتعهد بإعادة الودائع بطريقة سريعة وفعالة وشفافة، ويؤدي إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار النقدي، تمهيدا لإعادة بناء قطاع مصرفي يستعيد الثقة، ويشكل رافعة للنهوض بالاقتصاد الوطني من جديد".