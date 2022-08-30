الدولار بـ1500 ليرة في هذه الأماكن.. شاهدوا الدليل!

ما زالَ العديد من متاجر البيع يعتمدُ تسعيرة الدولار المُستندة على سعر الـ1500 ليرة لبنانية، في حينِ أنَّ الفواتير التي تصدرُ عنها تكشف هذا الأمر بالأرقام.

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وحالياً، فإن البرامج الحسابيّة الخاصّة بتلك المتاجر تسجل لديها أنّ مدخولها المالي بالليرة اللبنانية يُحتسب على أساس السعر الرسميّ. فعلى سبيل المثال، إذا استطاع مركز البيع تحصيل 100 مليون ليرة يومياً، فإنّ هذا المبلغ سيُحتسب على البرنامج الحسابي نحو 66 ألف دولار أميركي، بينما هو في الواقع يُساوي قرابة 3 آلاف دولار أميركي استناداً لسعر الدولار في السوق الموازية والذي يناهز الـ33400 ليرة لبنانية.