بعد حادثة وفاة جورج الرّاسي.. هذا ما أعلنته وزارة الأشغال

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صدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل مذكرة إدارية حملت رقم 786/ف قضت بتكليف لجنة مختصة من المديرية العامة للطرقات والمباني مهمتها دراسة وضعية الأشغال المنفذة من قبل مجلس الإنماء والإعمار في منطقة المصنع (مسرب الشاحنات) ومدى مطابقتها لعوامل السلامة العامة والشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.