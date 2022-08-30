ميقاتي في تكريم السفير البابوي: سيحملُ لبنان إلى كل مكان سيذهب اليه

‎أقام رئيس أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف عشاء تكريمياً لمناسبة انتهاء مهام السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيف سبيتاري في دار المطرانية في طرابلس.



‎العشاء الذي شكل محطة تكريمية للمونسنيور سبيتاري على جهده وعمله المتواصل من اجل لبنان واللبنانيين على اختلافهم وتنوعهم، حضره كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالاضافة الى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام.

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كذلك، شمل الحضور الشيخ محمد عصفور القائم بأعمال المجلس العلوي في لبنان ومفتي عكار الشيخ محمد بكار زكريا، ممثلا بالشيخ خالد اسماعيل. كذلك، شارك كلّ من المطران ادوار ضاهر، متروبوليت طرابلس وعكار وتوابعهما للروم الكاثوليك والمطران باسيليوس منصور، متروبوليت طرابلس وتوابعها للروم الارثوذوكس، النواب: ميشال معوض وأشرف ريفي وايلي خوري وجيمي جبور وطه ناجي وجميل عبود وإيهاب مطرممثلا بالدكتور موسى العشي.





‎وقبل بداية حفل العشاء، كانت كلمة لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قال فيها: "أرحب أولا بالسفير البابوي جوزيف سبيتاري في ربوع عاصمة الشمال طرابلس، كما أعبر عن سعادتي في مشاركتكم حفل التكريم هذا، فالمونسنيور سبيتاري عمل من اجل لبنان بصمت تام وهذا ما لمسته خلال زياتي الى حاضرة الفاتيكان ولقائي البابا فرنسيس الذي يحمل لبنان في عمق قلبه".



‎وختم ميقاتي كلمته معتبراً أن "المونسنيور سبيتاري سيحمل لبنان الى كل مكان سيذهب اليه في هذا العالم".



‎المونسنيور سبيتاري

‎إلى ذلك، كانت كلمة للسفير البابوي في لبنان جوزيف سبيتاري خلال العشاء، عبّر فيها عن تأثره بالترحيب الذي لاقاه في مدينة طرابلس وقال: "كل مرة أزور فيها مدينة طرابلس ودار المطرانية فيها، احظى بفرصة لقاء مختلف القادة الروحيين، وهذا ما يجعلني سعيداً، فالحوار والتواصل بين الاخوة في طرابلس يجب ان يبقى شاهدا على العيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين".



‎وأضاف: "تابعت رسالتي في لبنان على مدار 4 سنوات متواصلة، ومهامي ما كانت لتنجح لولا التعاون الذي لمسته من مختلف المرجعيات الدينية والزمنية".



‎وقال المونسنيور سبيتاري: "خلال رسالتي في لبنان لم اشهد فقط على صمود الشعب اللبناني بل ايضا على تعاضد المجتمع اللبناني خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت".



‎وختم مشيراً الى وثيقة الأخوة الانسانية التي وقعت بين البابا وشيخ الأزهر والتي يعتبر"لبنان مثالاً ونموذجاً حياً لعيشها، لذلك نتمنى كل الخير للبنان الذي نؤكد لكم ان البابا فرنسيس لا يصلي وحسب له انما يعمل جاهدا حتى يبفى بلد رسالة واخوة وسلام".



‎المطران يوسف سويف

‎وتخلل العشاء كلمة شكرمن مطران طرابلس الى السفير البابوي، أكد فيها سويف أن "الشكر للمونسيور سبيتاري واجب ليس على خدمته وحسب انما على محبته وتعلقه ببلدنا الحبيب لبنان".

وأضاف: "من خلال المونسنيور سبيتاري، نرسل التحية الى قداسة البابا فرنسيس، بابا الانسانية الذي ينظر الى البشرية انطلاقا من الاخوة الانسانية التي يشكل لبنان مختبرا تاريخيا لها، كما تشكل مدينة طرابلس شاهدا حيا على عيش مفهوم الاخوة الانسانية وذلك من خلال مختلف تفاصيل الحياة اليومية فيها".



‎وتابع: "وفي هذه المناسبة، نعبر عن شكرنا للبابا فرنسيس الذي نعلم انه يحمل لبنان دائنا في صلاته، كما نشكر الكرسي الرسولي في روما الذي يسعى دائما من خلال دبلوماسيته لايجاد حلول للازمات اللبنانية المختلفة".



‎وأشار المطران سويف إلى أنّ "لبنان لبنان يحمل قضية الحرية والتعددية وكرامة الانسان ويطمح ان يصل الى المواطنة ويحتاج الى تنقية الذاكرة وتعزيز ثقافة الغفران حتى يتمكن من الوصول الى التغيير المرجو والحوكمة السليمة"، وأردف: "على طريق الوصول الى هذه الاهداف السامية، نشير الى ان لبنان المجروح يحتاج الى انقاذ أبنائه المقهورين والمتالمين، فلبنان كان وسيبقى أرض القداسة والانبياء والرسل".



‎وختم سويف قائلاً: "شكراً للسفير البابوي الذي سيحمل لبنان في صلاته اينما حلّ والذي سيصلي له لبنان حتى يخوض رسالته الجديدة بنجاح وقداسة".



‎المفتي إمام

‎بدوره، تحدث مفتي طرابلس الشيخ محمد امام ، شاكراً السفير البابوي على "لفتته تجاه طرابلس ورغبته بتوديع لبنان من قلب عاصمة شماله"، معتبراً ان "المونسنيور سبيتاري عايش الأزمة اللبنانية التي نأمل الا تطول منذ اندلاعها".

‎وختم المفتي امام قائلا: كل الشكر للمطران يوسف سويف الذي يجمعنا دائما بمجبة في هذا الصرح الكريم".



‎الشيخ عصفور

‎وكانت كلمة للقائم بأعمال المجلس العلوي في لبنان الشيخ محمد عصفور، قال فيها: "نرحب بالمونسنيور سبيتاري بين اهله في طرابلس ونشكر المطران سويف عى هذا اللقاء الهادف والجامع ، كما نعبر عن عن تقديرنا لجهود سعادة السفير الباباوي في لبنان، الذي نشكر من خلاله دولة الفاتيكان على اهتمامها بلبنان بمختلف عائلاته وطوائفه و خلال ظروفه المتعددة".