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لبنان

قرارٌ من وزير الداخليّة بشأن إحدى البلديات.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
30-08-2022 | 16:04
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أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، في قرار له حمل الرقم 943، تكليف السيدة عبير حمد بكور، رئيس قسم في قائمقامية قضاء المنية ـ الضنية، القيام بأعمال مجلس بلدية مراح السفيرة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد".
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وكان مولوي أصدر في 19 الحالي قراراً قضى بموجبه حلّ مجس بلدية مراح السفيرة، مبرّراً القرار بأنّه جاء بعد أن "فقد المجلس البلدي أكثر من نصف عدد أعضائه، وبناءً على كتاب محافظ لبنان الشّمالي بهذا الخصوص في 18 تمّوز الماضي".
 
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