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لبنان

المرشدية العامة للسجون في لبنان تفقدت سجن درك دوما

Lebanon 24
30-08-2022 | 16:54
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زار وفد من المرشدية العامة للسجون في لبنان إقليم محافظتي الشمال وعكار سجن درك دوما - البترون،  ضم المرشد الإقليمي للسجون الأب طوني فياض اللعازاري، رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة جوزاف محفوض، أمينة سر لجنة التواصل برنا ديب فضل الله ،أمينة صندوق المرشدية في الشمال سلام بشارة موسى.
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وكان في استقبال الوفد، آمر فصيلة درك تنورين النقيب روي علاغا ورئيس السجن المؤهل أول الياس الشمبور، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
وعرض الأب فياض مع رئيس السجن لأمور عدة، تخص السجين والسجناء، ومن ثم جال داخل السجن مستمعا إلى أوضاع المساجين الإنسانية، ناقلا إليهم توجيهات الهيئة التنفيذية والمرشد العام في لبنان الخوري جان مورا وبركة رئيس اللجنة الأسقفية عدالة وسلام المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك المطران مارون العمار، المشرف على أعمال المرشدية.
 
كذلك، وجه الأب فياض التحية والتقدير والإحترام والمحبة إلى قيادة الدرك بشخص العميد مروان سليلاتي، وإلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.


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