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لبنان
مصارف تحاول تمويل عملياتها
Lebanon 24
30-08-2022
|
17:04
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تحاول مصارف من الفئة الأولى، تمويل عملياتها، عبر عمليات نقدية داخلية وخارجية، بالتنسيق مع المصرف المركزي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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