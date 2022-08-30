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لبنان

مصارف تحاول تمويل عملياتها

Lebanon 24
30-08-2022 | 17:04
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تحاول مصارف من الفئة الأولى، تمويل عملياتها، عبر عمليات نقدية داخلية وخارجية، بالتنسيق مع المصرف المركزي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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