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لبنان
تباينات وانقسامات
Lebanon 24
30-08-2022
|
17:17
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يشكو نواب في "تكتّل التغييريين" من تباينات وانقسامات، من شأنها ألا تؤدي الى انتاج مواقف موحدة من الاستحقاقات المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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