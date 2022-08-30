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لبنان

تباينات وانقسامات

Lebanon 24
30-08-2022 | 17:17
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يشكو نواب في "تكتّل التغييريين" من تباينات وانقسامات، من شأنها ألا تؤدي الى انتاج مواقف موحدة من الاستحقاقات المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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