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لبنان

السعودية تحذّر لبنان من خطورة سياسات "حزب الله"

Lebanon 24
30-08-2022 | 17:31
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كشفت مصادر دبلوماسية خليجية لـ"السياسة" الكويتية أن "المواقف التي أطلقها السفير البخاري، تعكس موقفاً واضحاً من جانب الرياض وعواصم مجلس التعاون الخليجي، بخطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، سيما وأنه بدا واضحاً من فحوى كلام السفير السعودي، أن لبنان لا زال منطلقاً لحملات تستهدف المملكة والدول الخليجية، وهذا أمر يسيء إلى لبنان، ويترك تداعيات سلبية مستقبلاً على علاقاته العربية، لا بل أنه يشكل انتكاسة للمبادرة الكويتية التي ساهمت بالعودة الخليجية إلى لبنان". (السياسة الكويتية)
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المصدر: السياسة الكويتية
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