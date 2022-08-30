29
o
بيروت
31
o
طرابلس
15
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
14
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مؤشرات تململ مسيحي و"نزعات تقسيمية" بعد الانتخابات
Lebanon 24
30-08-2022
|
22:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار":الانتخابات النيابية في الشارع المسيحي سجّلت تحولاً في التصويت لصالح القوات اللبنانية كما للقوى التغييرية. وكان من الطبيعي أن تأخذ القوات، كصوت اعتراضي، مرتبة متقدمة لدى الشريحة التي انتخبت (وهي، للمناسبة، لا تنتمي جميعها إلى القوات)، اعتراضاً على مسار سياسي حافل بالأخطاء والارتكابات. إلا أن هذه الشريحة من المقترعين بدأت تعبر عن تململها، لأنها ترى أن كل الجهد ذهب هباء، وأن هذا الفوز انتهى مبكراً. إذ لم يؤخذ بمفاعيل الانتخابات، وكأن هناك نزاعاً بين تعذر ترجمة النتائج والقيام بخطوات متقدمة، وتصلب قوى السلطة في منع انعكاس الانتخابات وتحويل ما أفرزته أمراً واقعاً. إضافة إلى شعور بأن أخطاء ارتكبت في التصويت لصالح القوى التغييرية بعد انكشاف مستوى أداء نوابها في أكثر من محطة سياسية.في موازاة ذلك، تعيد هذه القاعدة حساباتها في خطوة تراجعية، ليس ارتداداً على القوات التي صوّتت لها، إنما في إعادة قراءة الواقع الذي وصل إليه الوضع بعد أسابيع على النتائج. فالفوز في الانتخابات كان كبيراً، لكن من دون قدرة على استثماره نتيجة توازنات القوى ونفوذ حزب الله في إدارة اللعبة الداخلية. والسؤال المتداول: لماذا حصل الاقتراع ولأي هدف ما دام النجاح، على أهميته ودلالاته، لن يؤدي إلى أي مكان، وطالما أن الجهود التي بذلت لا يمكن صرفها في انتخابات الرئاسة وتشكيل الحكومة، وفرض إيقاع تغييري في الواقع الاقتصادي والمالي؟ ما يؤدي إلى سؤال آخر عن النظرة إلى العلاقة مع المكونات الأخرى نتيجة أدائها.
Advertisement
وإذا كان واضحاً أن هذه الشريحة تنطلق من مقاربة هذا الواقع نتيجة التدهور المتزايد الذي يترجم أعباء إضافية على أبواب الفصل الدراسي والشتاء، إلا أن ما يعكسه رد الفعل على الانتخابات الأخيرة أنها كانت آخر تجربة ومثال على "التمسك بهذا الشكل من الدولة". وفقاً لذلك، فإن الخطوة المتقدمة تختصر بالقول إن لا قابلية كبيرة للتعامل مع "هذه الدولة" كما كان يجري سابقاً، أو لإعادة اللحمة بين المكوّنات اللبنانية نتيجة أشهر من السجالات ومن أداء قوى السلطة تجاه القوى الأخرى. وهناك انطباع بأن رد فعل قوى السلطة، ولا سيما حزب الله، تجاه القوى السياسية المعارضة هو رد فعل عادي على أي خصم سياسي. لكن ما حصل في الأسابيع الأخيرة نمّ عن"عدائية" تجاه بعض القوى من قوات وشخصيات معارضة تحديداً، وهذا مؤشر على أن هناك انقساماً أفقياً ليس من السهل إعادة لملمته، ما يفتح النقاش مجدداً حول تبلور مشاريع سياسية جديدة تخفت حيناً وتعلو أحياناً أخرى. لكنها تعود حالياً بحدّة، نتيجة الشعور بأن الخلل يكبر يوماَ بعد آخر، وأن الأمور غير صالحة للاستمرار على هذا الشكل من أشكال الدولة والنظام.
هذه المؤشرات قد لا تكون جديدة في نظر بعض قوى السلطة أو خصوم القوى المعارضة على اختلافهم، وقد توضع في خانة تسييسها. وهي ليست كذلك، لأنها تتبلور أكثر عند مفاصل أساسية كما هو الواقع اليوم، وتتفاعل في أوساط جديدة وحديثة العهد، وليست نتاج تجارب وحروب سابقة. وهذا يلقي مسؤولية على القوى التي تتهم بأنها وراء تفاقم هذه النزعة، في وقت تزداد علامات التدهور الاقتصادي والاجتماعي. ما يضاعف من تبعات النظر من زاوية ارتدادية على كل ما أنتجته هذه السلطة ومكوّناتها والسؤال عن مغزى استمرار التماهي مع كل ما يمثله الشكل الحالي للدولة بكل معانيها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلاد ابن زوجها.. والجمهور: "كتير عقلك كبير" شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلاد ابن زوجها.. والجمهور: "كتير عقلك كبير" شاهدوا الفيديو
03:07 | 2022-08-30
30/08/2022 03:07:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق تفضحُ ما تفعله تل أبيب بشأن لبنان.. هل اقتربت "المعركة" حقاً؟
Lebanon 24
حقائق تفضحُ ما تفعله تل أبيب بشأن لبنان.. هل اقتربت "المعركة" حقاً؟
05:00 | 2022-08-30
30/08/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن سحوبات الدولار من المصارف.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ عن سحوبات الدولار من المصارف.. إليكم الجديد
04:45 | 2022-08-30
30/08/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سناريو بشأن الدولار في لبنان.. هذا ما كشفه الخبراء
Lebanon 24
سناريو بشأن الدولار في لبنان.. هذا ما كشفه الخبراء
12:36 | 2022-08-30
30/08/2022 12:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ضحية جديدة لحوادث السير... ابنة الـ15 عاما تفارق الحياة (صور)
Lebanon 24
ضحية جديدة لحوادث السير... ابنة الـ15 عاما تفارق الحياة (صور)
08:43 | 2022-08-30
30/08/2022 08:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:40 | 2022-08-31
ما هي آخر المعطيات حول حريق محمية ارز تنورين؟
02:30 | 2022-08-31
وأصبح لطرابلس "مسرح وطني" دائم.. عمر ميقاتي: هذه مدينتنا التي نحب
02:20 | 2022-08-31
بوشكيان: المبادىء التي نشرها الإمام الصدر لملمت لبنان المشرَّع أمام الويلات
02:15 | 2022-08-31
قضايا "العنف" تحرّك القضاة؟!
02:08 | 2022-08-31
هذا هو موعد إمتحانات الفصل الاول لكلية الاداب والعلوم الانسانية في اللبنانية
02:00 | 2022-08-31
"دونكيشوت الجمهورية"... أنا أو الفوضى
فيديو
لغز "فيات أونو" بيضاء اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها.. هذا ما تم كشفه (فيديو)
Lebanon 24
لغز "فيات أونو" بيضاء اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها.. هذا ما تم كشفه (فيديو)
08:50 | 2022-08-30
31/08/2022 09:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامي شهير يفجّر مفاجأة حول وفاة سعاد حسني ويكشف السبب الحقيقي (فيديو)
Lebanon 24
اعلامي شهير يفجّر مفاجأة حول وفاة سعاد حسني ويكشف السبب الحقيقي (فيديو)
08:00 | 2022-08-30
31/08/2022 09:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
11:00 | 2022-08-28
31/08/2022 09:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact