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لبنان

في ذكرى الإمام الصدر : كلمة مفصلية لبري

Lebanon 24
30-08-2022 | 23:03
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كتب رمال جوني في" نداء الوطن": تعود ذكرى الامام المغيب السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، والبلد يعيش على فوهة البركان، يواجه ضربات اقتصادية واهتزازات مالية ووضعاً انسانياً لا يحسد عليه، لطالما كان الامام الصدر حذر منها.
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كل التحضيرات اكتملت لاحياء المناسبة في ساحة القسم في صور، الساحة التي اطلق منها السيد الصدر القسم عام 1974، ورسم من خلاله خارطة طريق لبناء وطن التعايش والحضارة، وشكل نقطة عبور رئيسية الى كل الطوائف فكان رجل دولة وقانون ودين وسياسة ونضال، ما زال فكره حاضراً في الوجدان لدى آلاف الشبان لكنه مع الأسف غائب عن التطبيق على الارض.ويتوقع ان تشهد الساحة حشداً كبيراً من عشاق الامام الصدر، والذي سيكون خلاله كلمة لرئيس مجلس النواب نبيه بري تؤكد مصادر مواكبة انها ستكون مفصلية حيث سيكون له سلسلة مواقف تتعلق بشتى القضايا الداخلية والخارجية، وسترسم خريطة طريق للمرحلة المقبلة وسيكون له موقف واضح من تشكيل الحكومة ومن ملف الترسيم وغيرها من القضايا الحساسة. وعادة ما تشكل ذكرى الصدر بوابة لتناول معظم الملفات الحساسة ومن بينها ملف الصدر الذي لم يتكشّف حتى الساعة، رغم مرور سنوات على انهيار نظام القذافي في ليبيا، ودخول البلد بعدها في فوضى.
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