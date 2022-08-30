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لبنان

باسيل يتابع حريق تنورين

Lebanon 24
30-08-2022 | 23:22
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تابع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تطورات الحريق المندلع في محمية ارز تنورين حيث اجرى عدة  اتصالات مع الجهات المعنية ومع الدفاع المدني والجيش لتأمين المساعدة باطفاء الحريق الذي شب مساء امس، وهو يتابع التطورات  كافة عن كثب.
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جبران باسيل

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